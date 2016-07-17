Двое сыновей Зидана отправятся в предсезонный тур «Реала»

Стал известен список из 25 игроков «Реала», которые отправятся в предсезонный тур в Северную Америку. Сегодня мадридская команда вылетит в Канаду и будет тренироваться в Монреале. Соперниками сливочных в межсезонье станут «ПСЖ», «Челси» и «Бавария».

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес, Алекс Кранинкс, Люка Зидан.

Защитники: Данило, Рафаэль Варан, Марсело, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Филипп Линхарт, Альваро Техеро, Ашраф Хакими.

Полузащитники: Каземиро, Иско, Матео Ковачич, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Мартин Эдегор, Энцо Зидан, Алейш Фебас.

Нападающие: Карим Бензема, Хесе, Борха Майорал, Мариано Диас.