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Двое сыновей Зидана отправятся в предсезонный тур «Реала»

17 июля 2016, 16:23
3

Стал известен список из 25 игроков «Реала», которые отправятся в предсезонный тур в Северную Америку. Сегодня мадридская команда вылетит в Канаду и будет тренироваться в Монреале. Соперниками сливочных в межсезонье станут «ПСЖ», «Челси» и «Бавария».

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес, Алекс Кранинкс, Люка Зидан.

Защитники: Данило, Рафаэль Варан, Марсело, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Филипп Линхарт, Альваро Техеро, Ашраф Хакими.

Полузащитники: Каземиро, Иско, Матео Ковачич, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Мартин Эдегор, Энцо Зидан, Алейш Фебас.

Нападающие: Карим Бензема, Хесе, Борха Майорал, Мариано Диас.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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RUPRICHT
1468762659
ЖЕЛАЮ УДАЧИ Реалу!!!!!
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Den_N_V
1468780798
А где же А́льваро Бо́рха Мора́та?
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