Канте перешел в «Челси»

«Лестер» достиг договоренности с «Челси» о трансфере хавбека Н'Голо Канте. Француз подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.

Как сообщали СМИ, переход 25-летнего игрока обойдется синим в 36 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше АПЛ Канте принял участие в 37 играх, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. В составе сборной Франции на чемпионате Европы-2016 полузащитник провел четыре матча, записав в свой актив один голевой пас.