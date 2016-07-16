«Зенит» в рамках товарищеского матча встретится со «Спортингом»

«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня команда Мирчи Луческу проведет очередной контрольный матч. Соперником петербуржцев станет «Спортинг».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Спортинг» – «Зенит». Начало игры в 20:00 мск. Не пропустите!