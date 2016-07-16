Московское «Динамо» сыграет с «Енисеем» в рамках 2-го тура ФНЛ

Сегодня, 16 июля, в рамках второго тура ФНЛ состоится встреча «Енисея» и московского «Динамо». Столичная команда начала сезон с крупной победы над «Тюменью» (3:0), а вот красноярский клуб уступил «Нефтехимику» (0:1).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 12:00.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.