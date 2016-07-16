Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Московское «Динамо» сыграет с «Енисеем» в рамках 2-го тура ФНЛ

Московское «Динамо» сыграет с «Енисеем» в рамках 2-го тура ФНЛ

16 июля 2016, 11:07
6

Сегодня, 16 июля, в рамках второго тура ФНЛ состоится встреча «Енисея» и московского «Динамо». Столичная команда начала сезон с крупной победы над «Тюменью» (3:0), а вот красноярский клуб уступил «Нефтехимику» (0:1).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 12:00.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Енисей Динамо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Витус Беринг
1468649556
Вот тут то им и звездец !!!
Ответить
BarStep
1468652372
Завидую динамикам, хоть Страну нашу посмотрят...
Ответить
Pourport
1468658446
Енисей не соперник,он то первый матч нижнекамью спустил,дома то)
Ответить
alex1951
1468661205
Я вот болею за ДИНАМО уже с ,дай бог,вспомнить...с 1963 года ,это год, когда Динамо стало чемпионом ,а Лёва получил Золотой Мяч от французов по итагам года! Класс! А сегодня Лёва в гробу бы перевернулся ,узнав ,что его родная команда ,при таких деньгах и в такой ,не побоюсь этого слова,жопе!
Ответить
ivanthebest
1468662578
как-то плевать....
Ответить
Главные новости
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
1
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
6
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
3
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
8
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Все новости
Все новости
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
5
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
14:00
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
Вчера, 12:29
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
Вчера, 11:15
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+