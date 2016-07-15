Валентин Иванов: «Я не позволил бы себе так пошутить про Слуцкого»

Глава комитета арбитров РФС Валентин Иванов прокомментировал обращение судей к Виталию Мутко. В нем арбитры попросили комитет по этике рассмотреть высказывания главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в эфире передачи «Детский вопрос».

«Уважаю Леонида Слуцкого как тренера, его все уважают. Тем не менее, если бы я, человек, работающий в футболе, а не какой-нибудь болельщик и кавээнщик, позволил себе в некой юмористической передаче точно такую же шутку в адрес российских тренеров и футболистов, можете себе представить, чтобы к этому отнеслись как к шутке? Я абсолютно не представляю и точно бы себе такого не позволил», – заявил Иванов.