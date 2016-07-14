Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Уход ключевых игроков из ЦСКА и «Зенита» увеличивает шансы «Спартака» на чемпионство»

Мостовой: «Уход ключевых игроков из ЦСКА и «Зенита» увеличивает шансы «Спартака» на чемпионство»

14 июля 2016, 19:11
23

Футбольный эксперт Александр Мостовой выразил мнение, что уход Ахмеда Мусы из ЦСКА, а также Халка и Акселя Витселя из «Зенита» увеличивают шансы «Спартака» на чемпионство в предстоящем сезоне.

«Соглашусь с тем, что уход ключевых игроков из ЦСКА и «Зенита» увеличивает шансы «Спартака». Ко всему прочему, когда-нибудь уже красно-белые должны быть серьезным претендентом на чемпионство (смеется)? Кроме «Спартака» шансы на титул также возрастают у «Краснодара», – сказал Мостовой.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Мостовой Александр
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1468513074
Так то да.
Ответить
PESHES
1468513510
перепил видимо)))
Ответить
Danjer
1468513987
Мичтайте))))
Ответить
kotmyshka
1468514580
А Ростов как бы и не при делах?
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1468515508
ха ха ха спартак чемпион ха ха ха шутник
Ответить
VVM1964
1468515796
ЛУЧШЕ БЫ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ОТ ПРОГНОЗОВ - ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ ! ЛЮБЯТ ВСЕ КАРКАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА !!!
Ответить
андрей андреев
1468516320
Ты чё,попутал? Чемпион-Ростов!
Ответить
FANS86
1468516901
Карпин: только вылет Зенита и ЦСКА в ФНЛ повысит шансы Спартака на чемпионство.
Ответить
a-rakhmatov
1468517329
Спартак мог бы стать чемпионом если тренером был бы Курбан Бердыев, а в настоящее время шансы высоки на чемпионство у Ростова.
Ответить
Zeff
1468519294
Зачем спартачей обманываешь. А ведь тебе кто-то из них верит.
Ответить
Главные новости
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
3
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
3
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
3
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
12
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
6
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
1
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
12
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
9
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
3
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+