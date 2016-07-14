Мостовой: «Уход ключевых игроков из ЦСКА и «Зенита» увеличивает шансы «Спартака» на чемпионство»

Футбольный эксперт Александр Мостовой выразил мнение, что уход Ахмеда Мусы из ЦСКА, а также Халка и Акселя Витселя из «Зенита» увеличивают шансы «Спартака» на чемпионство в предстоящем сезоне.

«Соглашусь с тем, что уход ключевых игроков из ЦСКА и «Зенита» увеличивает шансы «Спартака». Ко всему прочему, когда-нибудь уже красно-белые должны быть серьезным претендентом на чемпионство (смеется)? Кроме «Спартака» шансы на титул также возрастают у «Краснодара», – сказал Мостовой.