Газизов: «Трансфер Зинченко – хорошая реклама Уфе, Башкортостану»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба в текущее межсезонье, а также поедал подробности о переходе Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

– Какие первые впечатления о работе Виктора Гончаренко?

– Я знал, что нас ждет. Не зря мы хотели этого специалиста. И по человеческим качествам, и по профессиональным. То, что я ждал, и что вижу, совпало на сто процентов.

Гончаренко очень прогрессивный. То, что он делает – последние методики современного футбола. То, что называется сегодня тотальным футболом. Направленным на более агрессивные, атакующие действия.

– Задачи на сезон сформулировали?

– Не буду озвучивать. Побеждать в каждом матче.

– Главное событие лета для «Уфы» – продажа Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

– Скажу, что «Манчестер Сити» даже не самый большой клуб, который обращался к нам. Но Саша выбрал этот вариант, и мы пошли навстречу игроку, чтобы показать остальным, что мы представляем не только интересы клуба, но и всех участников процесса. Показали, что умеем договариваться, вести переговоры.

У нас сегодня есть предложения от, надеюсь, будущих звезд, которые могут открыться в нашей команде и принести пользу «Уфе».

Это хорошая реклама Уфе, Башкортостану. В европейских СМИ переход Зинченко обсуждается гораздо активнее, чем в России. Если в газете рядом соседствуют публикации о трансферах Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед» и Зинченко из «Уфы»… Ну, извините (улыбается).

– Позиция нападающих теперь самая дефицитная у «Уфы».

– Да, но в течение недели мы подпишем игрока этого амплуа.

– Сколько игроков планируете подписать до начала сезона?

– Может быть, троих.