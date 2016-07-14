Бабаев: «ЦСКА сделает все возможное, чтобы Фернандес начал сезон в статусе россиянина»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб уже собрал все необходимые документы для скорейшего оформления футбольного гражданства защитнику Марио Фернандесу. Напомним, сегодня 25-летний игрок стал владельцем российского паспорта, однако по правилам ФИФА он перестанет считаться легионером с того момента, как сможет выступать за сборную страны. Фернадес переехал в Россию в мае 2012-го года, и, следовательно, получит возможность играть в национальной команде только в 2017-м году.

– Когда все-таки планируете оформить Фернандесу российское спортивное гражданство?

– Мы буквально в ближайшие дни оформим все документы и отправим их в ФИФА. Есть определенные сроки, которые должны быть выдержаны. Если максимально их придерживаться, то речь идет о лете следующего года. Ориентировочно – май-июнь 2017-го.

– Чемпионат России Фернандес начнет в статусе легионера?

– Мы постараемся ускорить эту процедуру. Обратимся в Исполком РФС об изменении статуса «легионер» на «россиянин». Марио принял для себя довольно непростое, но взвешенное решение отказаться в случае приглашения в сборную России от выступлений за Бразилию.

– Значит, постараетесь заявить его как россиянина уже к первому туру?

– Да, попытаемся. Параллельно обращаемся в ФИФА. Уже сформирован пакет документов, мы заранее готовились к этой ситуации. Хотим ускорить все эти процессы. Марио горд, что получил российское гражданство. Уверен, что сейчас будет очень много спекуляций на тему лимита на легионеров.

– Есть что ответить?

– Человек, который просто взглянет на состав ЦСКА, легко посчитает, что проблем с лимитом даже без гражданства Марио у нас нет.