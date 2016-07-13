Фернандес лишится статуса легионера в 2017-м году

По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет избавиться от статуса легионера только в 2017-м году. Таким образом, 25-летний игрок, переехавший в Россию в мае 2012-го года, сможет быть заявлен в качестве россиянина начиная с сезона-2016/17.

«Марио Фернандес пока не может быть заявлен в Премьер-лиге как россиянин, потому что норма устава гласит, что легионером является тот человек, который не может выступать за сборную России. Марио Фернандес пока не может играть за нашу национальную команду, так как для этого нужно, чтобы он пять лет прожил в нашей стране, а этот срок истекает в 2017-м году», – отметил Прокопец.