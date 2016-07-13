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  • ЦСКА предложил арбитрам обращать внимание на проблемы судейского корпуса, а не на слова Слуцкого

ЦСКА предложил арбитрам обращать внимание на проблемы судейского корпуса, а не на слова Слуцкого

13 июля 2016, 21:36
6

ЦСКА ответил арбитрам, написавшим жалобу в РФС по поводу высказывания главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого в адрес судей в программе «Детский вопрос». Напомним, тогда специалист сказал: «В принципе, если человек арбитр – его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр». И следом добавил: «Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо».

«Мы удивлены реакцией российских арбитров и их коллективным письмом министру спорта с просьбой дать указания комитету по этике разобраться с главным тренером ПФК ЦСКА Леонидом Слуцким.

Арбитры обиделись на Леонида Викторовича за ироничное высказывание в их адрес в программе «Детский вопрос», формат которой подразумевал именно непринужденное, шутливое общение.

Если это повод обратить на себя внимание, то он явно надуманный. На наш взгляд, в судейском корпусе есть куда более серьезные проблемы, требующие решения. В том числе и судейские ошибки, влияющие на исход матчей и приводящие к настоящим, а не надуманным скандалам. А теперь представьте, что начнется, если после каждого матча пострадавшая сторона начнет писать письма министру спорта с просьбой привлечь арбитра к ответственности за действия «абсолютно неприемлемые по всем аспектам, в том числе морально-этическим»?

И последнее. Нужно уметь отличать иронию от оскорблений, и не раздувать скандал там, где его нет. Мы должны общими усилиями, в том числе и с судейским корпусом, постараться сделать наш футбол лучше», – говорится в сообщении армейского клуба.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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чей котэ
1468435539
Конский сраный пафос
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KELT88
1468435834
А Сруцкий то прав)))
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Добрый Бобер
1468467941
Интересно - это ЦСКА с судьями перед этим чемпионатом так дружбу прикрывают, или Гинер за золотые медали прошетшего недоплатил?
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_Kesh_Suntar_
1468484549
от ЦСКА так много бабла взяли! Еще кудахтают
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