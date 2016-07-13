Агент: «Широков не знает ни об одном варианте, над которыми я работаю»

Агент Арсен Минасов, который представляет интересы Романа Широкова, оценил шансы последнего продолжить карьеру в китайском чемпионате.

– Как охарактеризуете то, что происходит с китайским футболом?

– Это бум. Когда-то Япония такой период проходила. Но у нынешнего китайского футбольного бума все-таки свои особенности. В Японию большинство футболистов приезжали уже заканчивать с футболом. В Китай же сейчас многие уезжают, что называется, в самом соку.

– С Романом Широковым вы вообще обсуждали возможность отъезда в китайский чемпионат?

– Роман не знает ни об одном варианте, над которыми я работаю. Когда появится конкретика, мы будем разговаривать. Пока эти варианты сырые.