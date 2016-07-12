Сухина: «Вопрос о рассмотрении жалобы судей на Слуцкого будет решать РФС»

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина заявил, что решение о рассмотрении жалобы арбитров на главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого будет приниматься руководством РФС. Напомним, в программе «Детский вопрос» наставник армейского клуба шутя подметил, что российских судей можно бить. В ответ на это арбитры обратились к главе РФС Виталию Мутко с просьбой обратить внимание на столь неоднозначные слова специалиста.

«Письмо было написано месяц назад, с намерением, что его рассмотрит комитет по этике. Руководство РФС решит, стоит ли рассматривать это письмо или не стоит.

Я не знаю, но в своих заявлениях и высказываниях нужно быть аккуратнее», – сказал Сухина.