Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» хочет отдать Кокорина в аренду «Шальке» или «Спортингу»

«Зенит» хочет отдать Кокорина в аренду «Шальке» или «Спортингу»

12 июля 2016, 18:37
67

Руководство «Зенита» хочет отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в иностранный клуб.

«Изначально после скандала с кальяном и шампанским, а также ссылки Кокорина в «Зенит-2» руководство клуба вышло на «Шальке» через общие спонсорские связи. Но затем в игру вступил известный португальский агент Пауло Барбоза, связавшийся с генеральным директором «Зенита» Максимом Митрофановым и предложивший вариант со «Спортингом». Сейчас клуб прорабатывает оба варианта развития ситуации», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что трудности при переговорах возникают из-за того, что немецкий и португальский клубы не хотят платить игроку его высокую зарплату.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Спортинг Шальке-04 Кокорин Александр
Комментарии (67)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kotmyshka
1468340200
Про Арсенал ничего не слышно?
Ответить
kykyi
1468340223
Шальке подложил свинью России, подсунув Нодштейера(или как его там), но россияне тоже не пальцем деланные, решили подсунуть им Кокорина. Долг платежом красен.
Ответить
mdu86
1468340738
И сгниёт Сашка что там, что там на скамейке запасных!
Ответить
Сержиньо
1468340928
В Монако надо отдать, тогда праздновать далеко ехать не надо
Ответить
gennadiy
1468341174
В Монако,в Монако-правильно
Ответить
VVM1964
1468342945
ПОХОЖЕ ЗЕНИТ СТАНОВИТСЯ РУЧНОЙ СОБАЧКОЙ МУТКО . ПРИШЛА КОМАНДА " ФАС " , АТУ ЕГО !!!
Ответить
a-rakhmatov
1468343609
В Ростов его на перевоспитание......Бердыев его заставит футбол и Родину любить
Ответить
Tri
1468343764
Какой Шальке, какой Спортинг?, Зенит 2. И пусть Радимов дрочит его (Кокорина) до седьмого пота, каждый день.
Ответить
Serjoga
1468344780
Кому он нужен?
Ответить
SE PAVLOV
1468349966
Игру-две сыграет - и на скамейку сядет . Там такие балерины на уй не нужны ..
Ответить
Главные новости
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
2
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
5
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
6
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
4
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
6
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
6
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+