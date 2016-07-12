«Зенит» хочет отдать Кокорина в аренду «Шальке» или «Спортингу»

Руководство «Зенита» хочет отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в иностранный клуб.

«Изначально после скандала с кальяном и шампанским, а также ссылки Кокорина в «Зенит-2» руководство клуба вышло на «Шальке» через общие спонсорские связи. Но затем в игру вступил известный португальский агент Пауло Барбоза, связавшийся с генеральным директором «Зенита» Максимом Митрофановым и предложивший вариант со «Спортингом». Сейчас клуб прорабатывает оба варианта развития ситуации», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что трудности при переговорах возникают из-за того, что немецкий и португальский клубы не хотят платить игроку его высокую зарплату.