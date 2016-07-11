Жирков: «Стиль Луческу? Он похож на газзаевский»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением об особенностях работы с новым главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

– Конечно, когда приходит новый тренер, это всегда непросто. Он хочет перестроить игру, от этого и такие результаты. Все голы, которые пропустили, мы скорее забили сами себе, все случилось из-за наших ошибок. Надеюсь, в следующих играх, тем более, в официальных будет другой результат.

– Вы в такой ситуации – с новым тренером – оказывались несколько десятков раз. Это всегда так?

– Когда-то это проходит незаметно, а когда-то нужно немного и потерпеть. Наверное, прежде наша игра больше строилась на лидерских качествах отдельных футболистов, сейчас же тренер хочет видеть больше взаимодействия. Возможно, поэтому и результата пока нет.

– Стиль Луческу – как вы его опишите? На что он похож?

– Многое из того, что мы делаем на тренировках, похоже на тренировки Газзаева. Некоторые упражнения на поле, тот же бассейн. У него тоже сидели на время под водой, эстафеты проводили, как это было и сейчас, в Австрии. Вспомнил те старые времена.