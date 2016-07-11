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Жирков: «Стиль Луческу? Он похож на газзаевский»

11 июля 2016, 13:38
6

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением об особенностях работы с новым главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

– Конечно, когда приходит новый тренер, это всегда непросто. Он хочет перестроить игру, от этого и такие результаты. Все голы, которые пропустили, мы скорее забили сами себе, все случилось из-за наших ошибок. Надеюсь, в следующих играх, тем более, в официальных будет другой результат.

– Вы в такой ситуации – с новым тренером – оказывались несколько десятков раз. Это всегда так?

– Когда-то это проходит незаметно, а когда-то нужно немного и потерпеть. Наверное, прежде наша игра больше строилась на лидерских качествах отдельных футболистов, сейчас же тренер хочет видеть больше взаимодействия. Возможно, поэтому и результата пока нет.

– Стиль Луческу – как вы его опишите? На что он похож?

– Многое из того, что мы делаем на тренировках, похоже на тренировки Газзаева. Некоторые упражнения на поле, тот же бассейн. У него тоже сидели на время под водой, эстафеты проводили, как это было и сейчас, в Австрии. Вспомнил те старые времена.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Луческу Мирча
Комментарии (6)
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ФК Зенит всея Руси
1468238353
Хорошо.
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Garrincha58
1468238755
Боаш все по пейнтболу гонял а этот подводным плаванием занялся
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vladimir-7
1468241896
Учит в фонтане деньги собирать. Молодец Луческу!
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Lb40
1468246834
Чё т их забавы в бассейне не сказываются на результате,самим то не противно всем сливать???
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cska-62
1468252034
С бассейном - удобная штука убирать балласт! Вынырнул - нарушил дисциплину и в дубль, ну а не вынырнул - туда ему и дорога... :-))))
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iuda
1468306808
Ваш стержень уже в Поднебесной. Какое взаимодействие без него? А в бассейне вы синхронным плаванием занимаетесь?
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