Арслан Халимбеков пополнил тренерский штаб «Амкара». Контракт со специалистом рассчитан на один сезон. Свою тренерскую карьеру начал в 1999 году, когда вошел в штаб ФК «Анжи». В 2009 году в качестве тренера по физподготовке и помощника главного тренера работал с ФК «Ангушт» (Назрань). В 2010-ом году вернулся в махачкалинский клуб на должность тренера-селекционера. Работал с командами РФПЛ «Крылья Советов» (Самара) и «Волга» (Нижний Новгород). Весной 2016 был назначен главным тренером ФК «Ангушт». Имеет тренерскую квалификационную Лицензию категории «А».

«Он, как и главный тренер нашей команды, относится к числу людей, постоянно стремящихся к самосовершенствованию и получению новых знаний. У Арслана Шарапутдиновича есть и удачный опыт самостоятельной работы, но для Клуба главное, что его переход в «Амкар» усилил нашу тренерскую «команду», которую сейчас можно смело назвать одной из самых мощных в РФПЛ», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.