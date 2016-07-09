Селюк: «Бегиристайн наплевал на все каноны при трансфере Зинченко»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер полузащитника «Уфы» Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

«По этому трансферу я могу сказать, что Чики Бегиристайн заработал денег. Считаю, что он мерзавчик. В свое время он купил за € 25 млн Чигринского и облажался. Но президент «Шахтера» поступил порядочно и благородно и через время выкупил Чигринского обратно.

Знаю, что генеральный директор «Шахтера» обращался к Бегиристайну и говорил, что Зинченко под судом, но тот наплевал. В свое время «Шахтер» пошел навстречу «Манчестер Сити» и по Фернандиньо, а теперь Бегиристайн открывает ящик Пандоры. У крупных клубов есть негласное правило не забирать убегающих футболистов. В Англии такое не практикуется, но Бегиристайну наплевать на все каноны», – заявил Селюк.