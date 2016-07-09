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«Зенит» и «Наполи» согласовали переход Витселя

9 июля 2016, 14:19
13

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в ближайшее время станет игроком «Наполи».

Как информирует источник, неаполитанцы согласовали с сине-бело-голубыми трансфер 27-летнего бельгийца. «Адзурри» заплатят за игрока 20 миллионов евро, не считая различных бонусов. Соглашение будет подписано сроком на четыре года. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку также проявляют «Эвертон» и «Челси».

В прошедшем розыгрыше РФПЛ Витсель записал с свой актив три забитых мяча и одну голевую передачу в 29 поединках.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Витсель Аксель
Комментарии (13)
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Майор Дзагоев
1468063267
Покупали за 40, продают за 20. Голубая классика....
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Garrincha58
1468064696
по моему англичане давали больше
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_Kesh_Suntar_
1468066588
Как Анжи, распускают ухахаххаха
Ответить
Kos77
1468067282
Отмучился))
Ответить
Дмитрий Александрович
1468067640
Зенит перезагрузка
Ответить
deinego77@yandex.ru
1468071014
Разбегается зенит.
Ответить
dmitri80
1468071497
Эра безбашенного бабла завершается
Ответить
Врач Зенита
1468071820
Динамо ждет Зеню))
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1468094852
Да он уже и в Челси перешел и Эвертон.
Ответить
арейская
1468107441
В два раза дешевле, чем купили?
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