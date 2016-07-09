«Зенит» и «Наполи» согласовали переход Витселя

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в ближайшее время станет игроком «Наполи».

Как информирует источник, неаполитанцы согласовали с сине-бело-голубыми трансфер 27-летнего бельгийца. «Адзурри» заплатят за игрока 20 миллионов евро, не считая различных бонусов. Соглашение будет подписано сроком на четыре года. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку также проявляют «Эвертон» и «Челси».

В прошедшем розыгрыше РФПЛ Витсель записал с свой актив три забитых мяча и одну голевую передачу в 29 поединках.