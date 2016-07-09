Гаскойн вновь очутился на больничной койке из-за алкоголя

Экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн вновь очутился на больничной койке по причине проблем с алкоголем. За последние три дня к 49-летнему бывшему футболисту трижды приезжали врачи.

В пятницу, после очередного вызова медиков, Гаскойн был госпитализирован. При этом, по приезду доктора обнаружили у него был небольшой порез на голове.

О проблемах Гаскойна с выпивкой известно давно. Напомним, в декабре прошлого года его доставили в клинику после потери сознания в состоянии алкогольного опьянения.