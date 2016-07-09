Оздоев: «Рубин» – великий клуб для России»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о целях казанской команды в предстоящем сезоне.

– Чего ждать от «Рубина» в нынешним сезоне? Были пятое место и Лига Европы, но потом последовал провал – 10 место

– Да был провал, мы не выдержали линию, которая была. Но сейчас все уже изменилось. Мы ставим перед собой очень высокие задачи. Все-таки «Рубин» – это великий клуб для России. Встречи с руководством, и разговора о конкретных местах в таблице еще не было. Сядем, поговорим. Но раз мы взяли тренера, берем топовых игроков, следовательно, цели будут очень серьезные.

– «Рубин» снова начнет сезон на «Центральном», а не на «Казань Арене». Это может сказаться на игре?

– Конечно, по комфорту, ажиотажу и восприятию это абсолютно разные стадионы. Но и «Центральный» тоже хорош. Результат не зависит от стадиона. Если «Рубин» выиграл на «Центральном» два чемпионства, не проигрывал «Барселоне», то как он не может быть родным? Конечно, для болельщиков лучше на «Казань Арене», но надеюсь, что они все равно придут. В Казани больше нет футбольного клуба. Болельщики будут поддерживать «Рубин» и сегодня и завтра, вне зависимости от состава.