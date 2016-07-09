Бьелса: «Лацио» обещал четырех новых игроков, но ни один не приехал»

Бывший главный тренер «Лацио» Марсело Бьелса рассказал, почему он покинул свой пост. Напомним, Бьелса возглавил римлян 6 июля, но уволился с должности уже через два дня.

«Перед приходом в клуб мне было обещано, что четыре новых игрока примут участие в тренировке 5 июля, но ни один из них не приехал, хотя руководство клуба публично заявляло о том, что «Лацио» не может начинать сезон без усиления.

На сегодняшний день ситуация полна неопределенности. Учитывая, что предсезонная подготовка должна начаться уже через три дня, я не мог принять иного решения.

В свое время я ясно говорил о том, что при моем стиле работы необходимо время, чтобы провести полноценные тренировки с игроками.

Важно заметить, что у меня нет других предложений о работе. Скоро мы отправим все документы, подтверждающие, что весь мой тренерский штаб покидает «Лацио», – сказал Бьелса.