Гвардиола: «Любой тренер должен поработать в АПЛ, меня приглашал только «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что другие английские клубы не пытались пригласить его на работу.

«Если честно, то меня приглашал только «Манчестер Сити», так что я всегда буду благодарен людям, которые поверили в меня, позволив поработать в Англии и Премьер-лиге.

Рано или поздно любой тренер должен попробовать поработать в АПЛ. «Манчестер Сити» дал мне этот шанс, и до последнего дня своего пребывания здесь я буду делать все возможное для достижения наших целей», – сказал Гвардиола.