Гвардиола: «Хочу попробовать свои силы на стадионах со сквозняками и плохими полями»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что побудило его перейти на работу в АПЛ.

«Я здесь, чтобы доказать себе, что я могу. В «Барселоне» у меня было все, включая лучшего игрока в истории и множество футболистов из собственной академии; потом я работал в «Баварии» – клубе с огромным опытом.

АПЛ – следующий тест. Мне было бы комфортно, если бы я остался там, где был. Мы хотим играть так, как хотим именно мы все, а не только я.

Я никогда не участвовал в боксинг дэй, никогда не играл на стадионах со сквозняками и плохими полями. Так почему бы не попробовать поиграть на ветре и холоде?

Реализовать себя в таких условиях – моя личная амбиция», – сказал Гвардиола.