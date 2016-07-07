Орлов: «Зениту» нужно два приобретения, причем это должны быть готовые лидеры»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о работе нового тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

«Курс Луческу логичен: просмотреть всех молодых и сделать выводы. По первому сбору он понял: тем, кого называли самыми перспективными – Богаеву и Шейдаеву – пока рано быть в основной обойме. И от них отказались.

Другие игроки сами говорят, что им нравится работать с Луческу, потому что он их учит. Принцип работы у Мирчи отличается от того, что был у Виллаша-Боаша: португалец больше ориентировался на уже подготовленных игроков, а Луческу больше объясняет молодым, в том числе по-русски. Это скорее советская школа тренерского искусства: направлять молодых, подсказывать. Если есть способные ребята, такой подход обязательно даст результат.

Команде нужно как минимум два приобретения, причем это должны быть готовые лидеры для основного состава: плеймейкер и бомбардир. Потому что нет Данни, человека-организатора в центре поля, и забивного Халка», – сказал Орлов.