Тренер «Локомотива»: «Будем наигрывать состав на сезон в матчах с серьезными соперниками»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян поделился впечатлениями после товарищеского матча против «Уфы» (2:0) и рассказал о последнем сборе команды перед стартом нового сезона.

«Хотели, чтобы во время матча ребята поддерживали хороший темп, контролировали мяч и прессинговали соперника. Мы довольны и содержанием игры, и победой.

В Австрию приедут все футболисты, включая сборников. Это последний сбор перед началом чемпионата, поэтому будем наигрывать состав на предстоящий сезон.

Планируем провести несколько контрольных матчей с серьезными соперниками, в частности из чемпионата Франции», – сказал Оганесян.