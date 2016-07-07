Тренер «Локомотива»: «Будем наигрывать состав на сезон в матчах с серьезными соперниками»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян поделился впечатлениями после товарищеского матча против «Уфы» (2:0) и рассказал о последнем сборе команды перед стартом нового сезона.
«Хотели, чтобы во время матча ребята поддерживали хороший темп, контролировали мяч и прессинговали соперника. Мы довольны и содержанием игры, и победой.
В Австрию приедут все футболисты, включая сборников. Это последний сбор перед началом чемпионата, поэтому будем наигрывать состав на предстоящий сезон.
Планируем провести несколько контрольных матчей с серьезными соперниками, в частности из чемпионата Франции», – сказал Оганесян.
Источник: ФК «Локомотив»