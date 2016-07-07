Трибуны «Казань-Арены» будут оснащены современной системой подогрева

Трибуны «Казань-Арены», являющейся домашним стадионом «Рубина», будут оснащены современной системой подогрева. Об этом в интервью «Татар-информ» заявил первый заместитель директора стадиона Булат Литвинов.

«Мы очень надеемся, что наши планы претворятся в жизнь. Это значительно повысит комфортность для наших зрителей. Система подогрева с помощью инфракрасных ламп – это общемировая практика. Температура на трибуне будет отличаться на 10 градусов от температуры окружающей среды. Надеемся, что это существенно повысит посещаемость футбольных матчей», – сказал Литвинов.