Оздоев: «С Грасией «Рубин» каждый день учится чему-то новому»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился мнением о подготовке к предстоящему сезону под руководством нового главного тренера Хави Грасии.

«К чемпионату готовимся хорошо. Пришел новый тренер, много разных упражнений, все новое, и каждый день мы учимся чему-то новому. Это очень приятно, во время таких тренировочных процессов всегда можно найти дополнительные силы. У каждого тренера свой подход. У Хавьера Грасии все направлено на владение мячом, на прессинг, интенсивность. Это радует, потому что все упражнения проходят с мячом и в интенсивном ритме.

Независимо от того, играл ты до этого или нет, на каждой тренировке нужно доказывать, что ты достоин играть в стартовом составе. Нужно доказывать не только главному тренеру, но и самому себе. Поэтому нужно работать, выкладываться на все сто процентов, даже больше. Ожидаем, что усиление состава, которое идет этим летом, поможет добиться нам желаемого результата. На каждый чемпионат мы выходим, чтобы выиграть его», – сказал Оздоев.