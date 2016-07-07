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Мутко: «Месси заплатит налоги и приедет в Россию на чемпионат мира»

7 июля 2016, 13:25

Президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, принявший решение завершить карьеру в национальной команде и осужденный на 21 месяц тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сможет приехать на чемпионат мира-2018 в Россию.

«Мы наблюдали во Франции, что некоторые ребята просто не хотят играть. Ну не хочешь ты – так честно скажи. Месси сейчас сказал, что не хочет играть. Его вся страна убедила. Заплатит налоги и приедет в Россию на чемпионат мира», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Аргентина Месси Лионель Мутко Виталий
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