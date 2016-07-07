Луческу: «Лимит на легионеров, который существует в России, – очень большая ошибка»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что существующий в российском футболе лимит на легионеров, является большой ошибкой. Напомним, в матче РФПЛ в команде на поле может одновременно находиться шесть иностранцев и пять россиян.

«Я считаю, что лимит на легионеров, который существует в России, – очень большая ошибка. Я против него.

Результат сборной России на чемпионате Европы во Франции показал ошибочность введения лимита на легионеров. Российские футболисты стали игроками основного состава только из-за того, что у них есть определенный паспорт, им незачем расти дальше. К сожалению, лимит уничтожает конкуренцию, которая является сутью спорта.

Ясно, что при принятии лимита было желание помочь местным игрокам, но это палка о двух концах. Игроки могут подумать, что они незаменимы, потеряется конкуренция, а это очень плохо», – сказал Луческу.