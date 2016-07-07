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  • Луческу: «Лимит на легионеров, который существует в России, – очень большая ошибка»

Луческу: «Лимит на легионеров, который существует в России, – очень большая ошибка»

7 июля 2016, 11:46
48

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что существующий в российском футболе лимит на легионеров, является большой ошибкой. Напомним, в матче РФПЛ в команде на поле может одновременно находиться шесть иностранцев и пять россиян.

«Я считаю, что лимит на легионеров, который существует в России, – очень большая ошибка. Я против него.

Результат сборной России на чемпионате Европы во Франции показал ошибочность введения лимита на легионеров. Российские футболисты стали игроками основного состава только из-за того, что у них есть определенный паспорт, им незачем расти дальше. К сожалению, лимит уничтожает конкуренцию, которая является сутью спорта.

Ясно, что при принятии лимита было желание помочь местным игрокам, но это палка о двух концах. Игроки могут подумать, что они незаменимы, потеряется конкуренция, а это очень плохо», – сказал Луческу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (48)
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Slim8202
1467881715
Согласен,эти не бегают,зачем если есть паспорт))))
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MEHROJ ЗЕНИТ
1467882782
Все это говорят и не чего не меняют
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_Kesh_Suntar_
1467883657
После сезона скажет, - это все виноват лимит. Где Зенит будет 4 5 местом
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волчарик
1467883853
быстро понял с кем придется работать
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Dmitriy 71
1467884103
уже начал отрабатывать бабло. лимит показал, что его надо ужесточать, но одновременно урезать оклады раз в 5. сделать ставку небольшую, а премиальные значительные. вот тогда, половина бездарей свалят, а молодежь начнет играть, а не просиживать на лавке ковыряя в носу. Стимул хорошо играть появиться. А если убрать лимит, при таких зарплатах, наши игроки будут в фнл играть и тоже кое как. Зачем напрягаться если и так капает?
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yorgenbarenz
1467884159
Хорошо,отменят лимит и наши,доморощенные игроки будут смотреть со скамейки и по ТВ,как играют всякие Данни?Ведь все клубы сразу накупят полностью иностранцев ! В этой мутной воде всегда можно делать бабки.У нас страна теперь такая,что любой чиновник или футбольный агент,украдут даже из-под своей задницы стул и будут сидеть на воздухе,развалясь. У нас своя специфика,нам нужен свой путь.В советское время у нас не было легионеров, а сборная была хроническим чемпионом мира по товарищеским матчам и считалась в мире очень сильной.Её боялись и уважали все !Надо радикально всё менять.1).Отправить на родину легионеров ,предложив остаться тренерами детских школ мастерам дриблинга;2)Разогнать РФС,оставив там несколько человек для составления календаря игр и других необходимых действий(справятся 10-15 человек);3)Разработать новую систему оплаты труда и поощрений игроков.Нечего и надеяться,что мы в ближайшие 2 года создадим полностью конкурентную сборную-опоздали.Пусть в первые годы при полупустых трибунах будут бегать по полям белобрысые крепаки с уездных городков ! Пусть! Зато это будут местные пацаны,которых даже кошки бездомные знают.Они быстро научатся играть и через три-четыре года у нас вновь будет сильная сборная,которую 3:0 Уэльс обыграть сможет только во сне.
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андрей андреев
1467889793
Хорошо все говорят.О стадионах,спорт.школах,лимитах,безлимитах...Да пофигу им ваши предложения,все капусту рубят. И денег сколько не вкладывай в футбол,всё равно разворуют.Не будет ничего работать,пока клубы государственные. А частникам они не нужны.Все знают-сделаешь хороший клуб(фабрику,завод),придут и заберут.
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andr2112
1467891764
Я уже где-то писал по поводу лимита, что все здравомыслящие и болеющие за развитие российского футбола выступают за отмену лимита. Однако у руководства другое мнение!
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o33uk
1467892688
Старый Румын молодец без году неделя как здесь,а что начальник хочет слышать быстро понял, только странно если проблема только в этом почему Хохлы так плохо выступили ........ Задумайтесь. Основная проблема на мой взгляд это в смене календаря на осень-весна который с пеной у рта лоббировали руководство Зенита и Цска.
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Garrincha58
1467898313
почему он так говорит потому что молодежь зенитовская Богаев Шейдаев Киреев чтобы продлить контракт с командой потребовали большие суммы а сами ничего еще из себя не представляют только есть паспорта и кокоринско мамаевское представление о бабках
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