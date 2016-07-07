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Широкова зовут на работу в Министерство спорта Московской области

7 июля 2016, 10:00
6

Министр спорта Московской области Роман Терюшков пригласил полузащитника Романа Широкова на работу в ведомство. Напомним, что футболист, скорее всего, покинет ЦСКА этим летом.

«Романа приглашаю приходить работать в систему Московского областного спорта, это наши подведомственные учреждения, это само министерство. Будем рады его видеть, и спорт, футбол в МО от такого сотрудничества только выиграет.

Мы, конечно, готовы предложить ему любую должность, которая отвечала бы его запросам и уровню компетенции. Знаю, что у него есть желание пойти учиться на управление, конечно, мы это поддержим и найдем механизм взаимодействия, который удовлетворит все стороны.

Его приход как профессионального спортсмена, как человека, болеющего за спорт и разбирающегося в спорте, принесет очень много нового», – сказал Терюшков в интервью телеканалу «360° Подмосковье».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (6)
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Диктор
1467877256
Вот и иди не думай-твое время на поле уже прошло.
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СЛАВА 81
1467879155
Терюшков, это не обдуманный, тупой поступок, Ничего нового Широков не принесет. Будет только хуже.
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Jack24
1467880011
ооо, дожили, нафига он нужен там?
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Vasilii1958
1467884459
Иди играй нашто будит жить минасов ему бабло нужно
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Lb40
1467893660
Пусть будет министр транспорта. На вопрос почему подняли цены ответ уже есть. Сидели бы дома епта©
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