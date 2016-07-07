Широкова зовут на работу в Министерство спорта Московской области

Министр спорта Московской области Роман Терюшков пригласил полузащитника Романа Широкова на работу в ведомство. Напомним, что футболист, скорее всего, покинет ЦСКА этим летом.

«Романа приглашаю приходить работать в систему Московского областного спорта, это наши подведомственные учреждения, это само министерство. Будем рады его видеть, и спорт, футбол в МО от такого сотрудничества только выиграет.

Мы, конечно, готовы предложить ему любую должность, которая отвечала бы его запросам и уровню компетенции. Знаю, что у него есть желание пойти учиться на управление, конечно, мы это поддержим и найдем механизм взаимодействия, который удовлетворит все стороны.

Его приход как профессионального спортсмена, как человека, болеющего за спорт и разбирающегося в спорте, принесет очень много нового», – сказал Терюшков в интервью телеканалу «360° Подмосковье».