В августе начнутся съемки фильма о Яшине

Продюсер Олег Капанец рассказал о съемках фильма о легендарном советском вратаре Льве Яшине.

«Актер на роль Яшина уже выбран. Это было сделать непросто. Среди кандидатов были Петренко, Добрыгин и еще многие другие. Каждый раскрыл образ Яшина по-своему. Кто сыграет нашего прославленного вратаря, пока не скажу, но делать из этого секрет, как в случае с фильмом «Высоцкий», не будем. Скоро все станет известно.

Съемки фильма начнутся в конце августа. Осуществить будет непросто, так как будет много сцен футбола», – отметил Капанец.