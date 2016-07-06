В Совфеде предложили платить зарплату футболистам исходя из продажи атрибутики и заполняемости стадионов

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил формировать заработную плату игроков, исходя из нескольких факторов, в числе которых – заполняемость стадионов, продажа атрибутики и телетрансляции. Такая идея возникла у него после случая, произошедшего с футболистами сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в одном из злачных заведений Монте-Карло.

Напомним. сегодня в СМИ появилась информация, согласно которой форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара» в ночном клубе потратили на шампанское 250 тысяч евро, угощая им всех присутствующих. Впрочем, Кокорин уже опроверг причастность футболистов к оплате счета за спиртные напитки, что подтвердил и хозяин заведения. Напомним, что оба игрока после данного инцидента были переведены в дублирующие составы своих команд.

«Российские футболисты должны деньги зарабатывать, а не получать – в зависимости от заполняемости стадионов, продажи атрибутики, телетрансляций и так далее. Это прежде всего касается так называемых бюджетных клубов, а также клубов, находящихся на содержании госкомпаний. В конечном счете футболисты играют на наши деньги. Бессмысленно считать, сколько стоят звезды мирового футбола – те же Лионель Месси или Криштиану Роналду – эти деньги, пусть даже баснословные, они зарабатывают сполна, и лишнего цента им никто не заплатит. В результате наказания они попросту уйдут в тень, перестанут «светиться». Нужно коренное реформирование всего нашего футбольного хозяйства», – сказал Клинцевич.