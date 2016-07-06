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  • В Совфеде предложили платить зарплату футболистам исходя из продажи атрибутики и заполняемости стадионов

В Совфеде предложили платить зарплату футболистам исходя из продажи атрибутики и заполняемости стадионов

6 июля 2016, 01:52
21

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил формировать заработную плату игроков, исходя из нескольких факторов, в числе которых – заполняемость стадионов, продажа атрибутики и телетрансляции. Такая идея возникла у него после случая, произошедшего с футболистами сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в одном из злачных заведений Монте-Карло.

Напомним. сегодня в СМИ появилась информация, согласно которой форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара» в ночном клубе потратили на шампанское 250 тысяч евро, угощая им всех присутствующих. Впрочем, Кокорин уже опроверг причастность футболистов к оплате счета за спиртные напитки, что подтвердил и хозяин заведения. Напомним, что оба игрока после данного инцидента были переведены в дублирующие составы своих команд.

«Российские футболисты должны деньги зарабатывать, а не получать – в зависимости от заполняемости стадионов, продажи атрибутики, телетрансляций и так далее. Это прежде всего касается так называемых бюджетных клубов, а также клубов, находящихся на содержании госкомпаний. В конечном счете футболисты играют на наши деньги. Бессмысленно считать, сколько стоят звезды мирового футбола – те же Лионель Месси или Криштиану Роналду – эти деньги, пусть даже баснословные, они зарабатывают сполна, и лишнего цента им никто не заплатит. В результате наказания они попросту уйдут в тень, перестанут «светиться». Нужно коренное реформирование всего нашего футбольного хозяйства», – сказал Клинцевич.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (21)
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Ronaldinho R10
1467763314
Лойс,одобряю.
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опус 2
1467767580
Хотят по миру пустить футболистов !
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zagrizlik
1467772379
Господи,когда люди надевают костюм они все тупеют? Клинцевич не неси херни, занимался военщиной и занимайся дальше,не позорься.
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Nayturs
1467781129
Ничего, ничего, пошумим, поговорить и забудется...
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Kulimen
1467782835
Как в танцах на ТНТ, в конце каждой недели смс голосование, которое будет определять сколько заработает игрок за эту неделю, в зависимости от его КПД. Лучшему игроку команды бонус и уважение, худшему штраф и пинка под зад.
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kupryaev
1467783058
СФ решает кому и как формировать зарплату?)))если бы к своим зарплатам они подошли с такой позиции,то поняли бы наверное свою никчемность-с чего будет формироваться ваша зарплата Франц Клинцевич? с посещаемости заседаний совета федерации? или может с продажи атрибутики СФ?)и этот бред во всеуслышание вещают на всю страну люди,которых поставили управлять страной
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андрей андреев
1467786370
И в сф платить от уровня жизни Россиян.Поднялись на 1место выше,получите по 1000.А то опускаемся и опускаемся
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neveldomha
1467789676
Пускай играют за еду!!! И в совете федерации пускай зарплата будет не превышающая мрот. 7500 !!!!!!!
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olic29ivica
1467793629
Пусть про депутатеров тоже не забудут и им срезать зп, у них как и футболистов кпд 0
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kykyi
1467794739
Ну тогда ждите следующее: ограничение показа по т/в матчей зарубежных команд, лимит на продажу атрибутики зарубежных клубов, обязательное посещение матчей отечественных команд учащимися(студенты, школьники, так было с херовыми фильмами и артистами при совке), и все это под соусом патриотизма и поддержки отечественного спорта. Результат будет прямо противоположный, они вообще перестанут играть. Не бывает простых решений, когда нужно решить большую проблему.
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