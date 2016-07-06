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Митрофанов: «Штраф Кокорина будет действительно ощутим»

6 июля 2016, 00:40
17

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что штраф форварда Александра Кокорина за поведение в ночном клубе в Монте-Карло будет действительно весомым. Игрок понесет наказание за то, что в одном из злачных заведений он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым угостил всех желающих шампанским на сумму 250 тысяч евро. Отметим, что сам 25-летний нападающий опроверг свою причастность

«В настоящий момент Кокорин переведен в «Зенит-2» на неопределенный срок. Решение будем принимать в зависимости от всех обстоятельств инцидента, о котором мы, к сожалению, говорим.

Штраф будет действительно ощутим. Он предусмотрен в положении о премировании и дисциплинарных взысканиях в отношении нашего клуба. Эти штрафы рассчитаны таким образом, чтобы даже высокооплачиваемые игроки чувствовали меру ответственности», – сказал Митрофанов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Митрофанов Максим
Комментарии (17)
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mutabor0992
1467757925
Ощутим, это сколько?Ты в цифрах скажи.
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bringing
1467759248
Пиздёж
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Danjer
1467762822
А многие люди копейку бережут и пашут сутками на работе,как кони,чтоб прокормить семью,а эти шампанским за 17,5 млн.р. раскидываются,при всем при этом играть ни х** не умеют!!!!!
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absurd9
1467769185
Да что это изменит???
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o33uk
1467777469
По поводу денег какая разница 50-250 или 1 млн. без разницы вообще это их деньги они их не украли а заработали, но вот то что в голове мозгов мало мало это факт.
Сами выкладывают в сеть фото на которых три темы либо ресторан, либо самолёт, либо отель хорошо что машины перестали фоткать т.е. кроме бабла удивить нечем да и жизнь какая то ограниченная получается.
Конечно Алана Мамаева вам скажет накаченными губами вы мне завидуете её можно понять да и многих других жён игрочишек наших которые сначала бегали за олигархами, потом за звёздами шоу-биза(но те ЭДИКИ как правело), теперь футболёры(поле не паханное) что самое интересное все эти девушки как на одно лицо как будто из одного клуба вытащили, не удивлюсь если немного подзабытый Петя Л. за этим стоит)))))))))) только после истории Шунина, Кержакова и тд. слабо верится в искренность этих отношений, но им жить, а по поводу бабла всё таки это их дело надо этим двум Малиновые пиджаки подарить)))))).
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Shinra
1467781374
Вообще выходит, что одна бутылка шампуня 35к рублей там стоит. Как средняя месячная зарплата по стране. Неплохо бы погуглить, правда ли там такой ценник, или журналисты перегнули палку(но скорее первое, конечно).
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iuda
1467786389
30 сребреников?
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Pro100Kid
1467794286
Лишить бы его 2-3 годовых зарплат,вот тогда бы понял всё
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