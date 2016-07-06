Митрофанов: «Штраф Кокорина будет действительно ощутим»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что штраф форварда Александра Кокорина за поведение в ночном клубе в Монте-Карло будет действительно весомым. Игрок понесет наказание за то, что в одном из злачных заведений он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым угостил всех желающих шампанским на сумму 250 тысяч евро. Отметим, что сам 25-летний нападающий опроверг свою причастность
«В настоящий момент Кокорин переведен в «Зенит-2» на неопределенный срок. Решение будем принимать в зависимости от всех обстоятельств инцидента, о котором мы, к сожалению, говорим.
Штраф будет действительно ощутим. Он предусмотрен в положении о премировании и дисциплинарных взысканиях в отношении нашего клуба. Эти штрафы рассчитаны таким образом, чтобы даже высокооплачиваемые игроки чувствовали меру ответственности», – сказал Митрофанов.
Сами выкладывают в сеть фото на которых три темы либо ресторан, либо самолёт, либо отель хорошо что машины перестали фоткать т.е. кроме бабла удивить нечем да и жизнь какая то ограниченная получается.
Конечно Алана Мамаева вам скажет накаченными губами вы мне завидуете её можно понять да и многих других жён игрочишек наших которые сначала бегали за олигархами, потом за звёздами шоу-биза(но те ЭДИКИ как правело), теперь футболёры(поле не паханное) что самое интересное все эти девушки как на одно лицо как будто из одного клуба вытащили, не удивлюсь если немного подзабытый Петя Л. за этим стоит)))))))))) только после истории Шунина, Кержакова и тд. слабо верится в искренность этих отношений, но им жить, а по поводу бабла всё таки это их дело надо этим двум Малиновые пиджаки подарить)))))).