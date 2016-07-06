Митрофанов: «Штраф Кокорина будет действительно ощутим»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что штраф форварда Александра Кокорина за поведение в ночном клубе в Монте-Карло будет действительно весомым. Игрок понесет наказание за то, что в одном из злачных заведений он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым угостил всех желающих шампанским на сумму 250 тысяч евро. Отметим, что сам 25-летний нападающий опроверг свою причастность

«В настоящий момент Кокорин переведен в «Зенит-2» на неопределенный срок. Решение будем принимать в зависимости от всех обстоятельств инцидента, о котором мы, к сожалению, говорим.

Штраф будет действительно ощутим. Он предусмотрен в положении о премировании и дисциплинарных взысканиях в отношении нашего клуба. Эти штрафы рассчитаны таким образом, чтобы даже высокооплачиваемые игроки чувствовали меру ответственности», – сказал Митрофанов.