Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владелец ночного клуба: «Шампанское покупали не Кокорин с Мамаевым, а другие россияне»

Владелец ночного клуба: «Шампанское покупали не Кокорин с Мамаевым, а другие россияне»

6 июля 2016, 00:17
39

Владелец ночного клуба Twiga Флавио Бриаторе заявил, что игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев действительно присутствовали на вечеринке в его заведении, но при этом не угощали присутствующих спиртными напитками. Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» приобрели шампанского на 250 тысяч евро в одном из клубов Монте-Карло.

Сам Кокорин позже также опроверг свою причастность к оплате счета за напитки, пообещав предоставить доказательства.

«Российские медиа слишком много шумят по поводу этой вечеринки в Монако. Эти два парня, Кокорин и Мамаев, пришли на ужин со своими женами, после него они остались покурить кальян. В клубе была частная вечеринка, устроенная какими-то россиянами, они узнали футболистов и в знак уважения стали заказывать за их столик шампанское, а также обратились к ди-джею с просьбой сыграть гимн России. Потом другие гости из России также, чтобы проявить уважение, стали посылать им бутылки шампанского, поэтому у них на столе образовалось большое количество бутылок.

Самое интересное, что эти парни даже не употребляли алкоголь», – написал Бриаторе на своей странице в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sedoi_Goblin
1467753891
В знак уважения к кому? К этим инвалидам кривоногим? Если бы там были Мостовой с Канчельскисом или Андрей Тихонов я бы может в этот отмаз и поверил...
Ответить
Atom2020
1467754221
Аахахах)))) ... "в знак уважения стали заказывать за их столик шампанское" ... В ЗНАК УВАЖЕНИЯ!!! ... неее ... ну реально смешно ... как им в одно место не затолкали эти бутылки В ЗНАК УВАЖЕНИЯ!!! ... Вангую, что это версия от адвоката Кокорина ...
Ответить
талхк
1467754571
да блять,по камере посмотреть и все. но нет,у нас блять народ как собаки,увидели в желтых сми пиздеж очередной и давай опускать на дно всей страной....
Ответить
Krasnodar 123
1467755020
КАК ВРЕТ МЕРЗАВЕЦ!
Ответить
Саня БУБА
1467755196
....опа!!! опа!!!!....личные адвокаты срочно вернулись из отпусков!!!!...группа отмазки первым рейсом вылетела в монте карло!!!!....сейчас будет выдвинуто сразу несколько версий о непричастности людей похожих на кокорина и мамаева к пиру во время чумы!!!!....и конечно же, больше делать ему не хер, хозяин кабака сам лично стоял на кассе и видел как шампусик покупают какие то пьяные русские....покупают маленькими партиями, самое дешовое но, зачем то с петардами......ребятаааа!!!! может хватит уже скрывать????...ну признайтесь вы уже о своей помолвке в итальянском гей-клубе!!!!....пора, пора открыться общественности!!! ведь вы вместе уже 4 года: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/socialfootball/403100.html....
Ответить
Semargl18
1467758990
ХАХАХААХ в знак уважения.. ну-ну сколько отстегнули. за очередную дезу то? Бутылками из под шампанского можно в них только кинуть в знак ... ну вы поняли.
Ответить
GeorgeXIII
1467759842
Сволочи оба!!! В ФНЛ обоих!
Ответить
Nagay
1467760714
в знак уважения?!?! за такую игру какую они показали, их еще уважать надо?!?!?!?
Ответить
отдай мои вещи
1467763602
в кайрат их, пидарков )))
Ответить
pktsoev
1467784672
Гнать этих ублюдков из сборной и клубов! Это позорище для всей страны! Посмотрите на исландских футболистов , и как их встречала страна! Вот кому надо завидовать и брать пример, а не с этих негодяев и предателей родины...
Ответить
Главные новости
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
2
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
2
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
2
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
Все новости
Все новости
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
2
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
2
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
5
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
10
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+