Владелец ночного клуба: «Шампанское покупали не Кокорин с Мамаевым, а другие россияне»

Владелец ночного клуба Twiga Флавио Бриаторе заявил, что игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев действительно присутствовали на вечеринке в его заведении, но при этом не угощали присутствующих спиртными напитками. Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» приобрели шампанского на 250 тысяч евро в одном из клубов Монте-Карло.

Сам Кокорин позже также опроверг свою причастность к оплате счета за напитки, пообещав предоставить доказательства.

«Российские медиа слишком много шумят по поводу этой вечеринки в Монако. Эти два парня, Кокорин и Мамаев, пришли на ужин со своими женами, после него они остались покурить кальян. В клубе была частная вечеринка, устроенная какими-то россиянами, они узнали футболистов и в знак уважения стали заказывать за их столик шампанское, а также обратились к ди-джею с просьбой сыграть гимн России. Потом другие гости из России также, чтобы проявить уважение, стали посылать им бутылки шампанского, поэтому у них на столе образовалось большое количество бутылок.

Самое интересное, что эти парни даже не употребляли алкоголь», – написал Бриаторе на своей странице в Instagram.