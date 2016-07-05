Кокорин намерен доказать свою непричастность к оплате шампанского в ночном клубе Монте-Карло

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин собирается доказать свою непричастность к оплате счета за алкоголь в одном из ночных заведений Монте-Карло. Сегодня СМИ сообщили, что игрок сине-бело-голубых в компании с партнером по сборной России Павлом Мамаевым развлекались в клубе, где потратили 250 тысяч евро на шампанское, угостив им всех присутствующих. Напомним, что после данного инцидента оба игрока были оштрафованы и переведены во вторые команды «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

«Кокорин намерен документально доказать, что не имел отношения к оплате счетов на вечеринке в Монако. Игрок планирует собрать доказательства в течение ближайших дней», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.