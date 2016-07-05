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  • Кокорин намерен доказать свою непричастность к оплате шампанского в ночном клубе Монте-Карло

Кокорин намерен доказать свою непричастность к оплате шампанского в ночном клубе Монте-Карло

5 июля 2016, 23:25
25

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин собирается доказать свою непричастность к оплате счета за алкоголь в одном из ночных заведений Монте-Карло. Сегодня СМИ сообщили, что игрок сине-бело-голубых в компании с партнером по сборной России Павлом Мамаевым развлекались в клубе, где потратили 250 тысяч евро на шампанское, угостив им всех присутствующих. Напомним, что после данного инцидента оба игрока были оштрафованы и переведены во вторые команды «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

«Кокорин намерен документально доказать, что не имел отношения к оплате счетов на вечеринке в Монако. Игрок планирует собрать доказательства в течение ближайших дней», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (25)
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mutabor0992
1467750383
Да по хер!!!
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Jack24
1467750586
Говном он от этого не перестанет быть
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Тraumtanzеr
1467751342
У нас в стране всякие нищеброды обожают считать чужие бабки, это еще от совка осталось. И да, претензии к Мутко и его лимиту предъявляйте, платят за паспорта.
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Саня БУБА
1467751363
....конечно кокорин не платил!...невеста не платит....платит жених (мамаев)...советую вспомнить события 4-хлетней давности http://www.sports.ru/tribuna/blogs/socialfootball/403100.html.....у кого то еще есть сомнения, что это была не свадьба???
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Вомбат
1467752273
Правильно, Кокорин. Ты платил за кальян и исполнение гимна. Шампуза - это Мамаев. Все вали на него. Он же тебя приобщил к утехам в ванной с представителями своего пола. Злой дядя, бяка гадкий.
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cska-62
1467752721
Ждём новостей: 06.07.2016 – Кокорин и Мамаев явились в Церковь для покаяния; 07.07.2016 – Кокорин и Мамаев причастились и остались в Храме для исповеди; 08.07.2016 – Кокорин и Мамаев как воцерковлённые попросили у батюшки благословения на несоблюдение поста из-за больших физических нагрузок по основной профессии; 09.07.2016 – Кокорин и Мамаев получили благословение на несоблюдение поста от самого Патриарха Всея Руси Кирилла; 10.07.2016 и далее сериал с продолжением. Между средствами массовой дезинформации ведётся борьба за эксклюзивное право преподносить информацию первыми.
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acer2003
1467752850
Так он, сука, ещё и НА ХАЛЯВУ бухал ? Ещё хуже...
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Каратель помойников
1467774913
кокоша и гнилой ещё,ну ответь ты за поступки как мужик,что сука сразу заблеял.когда бухал да бабосом сорил наверно очень великим себя считал,а теперь как букашка
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o33uk
1467778340
Дзюба обращаюсь к тебе ты Динамо в чистилище отправил, можно теперь и внутри команды почистится а то у вас .................... во-общем дело не чистое)))))))))))). Отпусти Артёмушка грехи Знаю у меня их очень много Выслушай прошу и помоги Я хочу покаяться ..............
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kvm
1467789452
будет копаться в помойке бара в поиске чеков
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