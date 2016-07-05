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  • Лебедев: «Мамаев с Кокориным не должны были после провала на Евро-2016 сидеть и плакать дома»

Лебедев: «Мамаев с Кокориным не должны были после провала на Евро-2016 сидеть и плакать дома»

5 июля 2016, 19:10
13

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что поступок игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов в Монте-Карло, не является чем-то из ряда вон выходящим. Напомним, хавбек «Краснодара» и нападающий «Зенита» угощали всех присутствующих дорогим шампанским, которое в итоге обошлось им в 250 тысяч евро.

«Не вижу в поступке Павла Мамаева и Александра Кокорина ничего страшного. Они не украли эти деньги. Они разве госчиновники, которые получают 50 тысяч рублей, а потратили 250 тысяч долларов? Их что теперь Алексей Навальный в коррупции обвиняет?

Ребята находятся в отпуске, у них впереди трудный сезон, они не должны сидеть после провала на Евро-2016 и плакать дома. Они получают честную зарплату и платят налоги, они ничего не украли и имеют право распоряжаться этими деньгами, как хотят. Если бы наша сборная вышла из группы, на этот инцидент никто бы даже внимания не обратил. Наоборот бы говорили, как хорошо ребята умеют отдыхать.

Ничего страшного не произошло, но тут присутствует момент человеческого воспитания. С моральной точки зрения людям неприятно. Мало того, что в футбол проиграли, так еще и гуляют на широкую ногу, а у нас страна дальше МКАДа выехать не может – денег нет. Но воспитывать нужно было еще в детстве», – сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Зенит Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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андрей андреев
1467735318
Просто у них не было возможности за папиной харизмой прятаться
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Serjoga
1467738827
Это не зарплата! Такой игрой такие "бабки" не заработаешь! Это ВАШИ КОНТРАКТЫ, что играй-не играй, все равно бабло получишь! Дурдом!
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AZ
1467741345
Госчиновники - 50.000?.... Ска... Одни клоуны, что Лебедев, что Кокорин с Мамаевым...
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Леха 898
1467744218
Правильно и я такого мнения!!че теперь ныть!? Жизнь продолжается ,пока отпуск надо гулять
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Алексей1988
1467772765
Все таки есть в нашем футболе умные и адекватные люди.
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Kollljan
1467796555
Полностью согласен.
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