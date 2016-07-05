Лебедев: «Мамаев с Кокориным не должны были после провала на Евро-2016 сидеть и плакать дома»

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что поступок игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов в Монте-Карло, не является чем-то из ряда вон выходящим. Напомним, хавбек «Краснодара» и нападающий «Зенита» угощали всех присутствующих дорогим шампанским, которое в итоге обошлось им в 250 тысяч евро.

«Не вижу в поступке Павла Мамаева и Александра Кокорина ничего страшного. Они не украли эти деньги. Они разве госчиновники, которые получают 50 тысяч рублей, а потратили 250 тысяч долларов? Их что теперь Алексей Навальный в коррупции обвиняет?

Ребята находятся в отпуске, у них впереди трудный сезон, они не должны сидеть после провала на Евро-2016 и плакать дома. Они получают честную зарплату и платят налоги, они ничего не украли и имеют право распоряжаться этими деньгами, как хотят. Если бы наша сборная вышла из группы, на этот инцидент никто бы даже внимания не обратил. Наоборот бы говорили, как хорошо ребята умеют отдыхать.

Ничего страшного не произошло, но тут присутствует момент человеческого воспитания. С моральной точки зрения людям неприятно. Мало того, что в футбол проиграли, так еще и гуляют на широкую ногу, а у нас страна дальше МКАДа выехать не может – денег нет. Но воспитывать нужно было еще в детстве», – сказал Лебедев.