Мутко: «Мамаев и Кокорин? Поведение кандидатов в сборную России будет обязательно учтено»

Президент РФС Виталий Мутко оценил поступок нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые за одну ночь в отпуске потратили 250 тысяч евро на шампанское, отметив, что поведение игроков будет учитываться при отборе кандидатов в сборную России.

«Какое это имеет отношение к чемпионату мира? Сборная закончила выступление на чемпионате Европы. Перед командой стояла конкретная задача. Команда не вышла из группы. Выступление неудовлетворительное. Речь идет о том, с какой отдачей ребята выступали.

Сейчас нет главного тренера, посмотрим, кто это будет и кого он пригласит. Поверьте, поведение кандидатов в сборную будет обязательно учтено. Каждый проводит время в меру своей воспитанности», – сказал Мутко.