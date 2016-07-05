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  • Мутко: «Мамаев и Кокорин? Поведение кандидатов в сборную России будет обязательно учтено»

Мутко: «Мамаев и Кокорин? Поведение кандидатов в сборную России будет обязательно учтено»

5 июля 2016, 17:00
17

Президент РФС Виталий Мутко оценил поступок нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые за одну ночь в отпуске потратили 250 тысяч евро на шампанское, отметив, что поведение игроков будет учитываться при отборе кандидатов в сборную России.

«Какое это имеет отношение к чемпионату мира? Сборная закончила выступление на чемпионате Европы. Перед командой стояла конкретная задача. Команда не вышла из группы. Выступление неудовлетворительное. Речь идет о том, с какой отдачей ребята выступали.

Сейчас нет главного тренера, посмотрим, кто это будет и кого он пригласит. Поверьте, поведение кандидатов в сборную будет обязательно учтено. Каждый проводит время в меру своей воспитанности», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (17)
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папа сибиряк
1467727589
Виталька, не ты ли пивко таскал в раздевалку после первого матча? твои "кандидаты" походу таки и не остановились еще )
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yorgenbarenz
1467728281
Сам в раздевалке с горла пиво пил,как в питерской подворотне.
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Pro100Kid
1467728397
Я нисколько не защищаю наших сборников,но можно подумать,что если бы наши вышли из группы,проиграли в 1/8,а потом также кутили, то все бы говорили - заслужили,пусть кутят
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FanatSerj
1467728710
Судя как Мутко пивко давил в раздевалке, заявка на стартовый состав у них уже весомая )))
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Тraumtanzеr
1467728745
Какая разница?У них отпуск.
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acer2003
1467729268
Мамай так и притягивает говно к себе
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Legioner-05
1467729592
Плевок в сторону болельщиков.
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STatham
1467730541
3,5 млн Евро в год - у Кокорина. 3,3 млн Евро в год - у Дзюбы. Итого каждый в год получает по 245 млн руб. Причем без премий за выход на Евро и прочее. 245 млн. руб. БЛЯТЬ! это если человек получает 30000 руб в месяц - должен работать 680 лет, блять чтобы их зарплату за год заработать? У меня вопрос - Вы ах*ели там уже???
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джон базелон
1467730573
Пока у руля стоит Мудко в футболе ни чего не поменяется!Отдайте 250 тысяч евро детям инвалидам,а не на бухло тратьте!Ну а если и тратите,то делайте все по сромному!Суки конченные!!!!
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nik55
1467731089
гнать и мудко и всю сборную на ферму навоз носить
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