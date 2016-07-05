«Уфа» и «Манчестер Сити» могут провести товарищеский матч

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что уфимский клуб может провести товарищеский матч с «Манчестер Сити». Напомним, ранее стан «горожан» пополнил полузащитник российской команды Александр Зинченко.

– С «Манчестер Сити» заключили договор, опубликуем его в пятницу. Там большой спектр вопросов, которые помогут нашему клубу развиваться по коммерческому пути, есть вопросы сотрудничества по детскому футболу. Сегодня мы открыли большой рынок для середняков. Это успех не только «Уфы», но и всей Премьер-лиги.

– Возможно ли проведение товарищеского матча между клубами?

– Это один из вариантов. Обсуждали подобное, но говорить пока рано.

– Кто-то из «Уфы» еще приглянулся британцам?

– Руководство «Сити» говорило, что оно давно не смотрело на рынок Восточной Европы. Зато теперь будет пристальное внимание других клубов к футболистам, играющим в РФПЛ. Есть все шансы, чтобы показывать игроков и стараться войти на европейский рынок.