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Быстров: «Надеюсь еще сыграть за «Зенит»

5 июля 2016, 06:55
13

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров был бы рад вернуться в «Зенит» перед завершением карьеры, если от клуба поступит соответствующее предложение.

«Если позовут в «Зенит», я с удовольствием приму приглашение. Но сейчас у меня действующий контракт с «Краснодаром», который я собираюсь отработать по максимуму. А там посмотрим. В любом случае после окончания карьеры вернусь в Петербург, хотя сейчас мне и моей семье очень комфортно. Краснодар — небольшой рай на земле. Два часа до моря, солнце, климат — красота! Но, признаться, иногда даже скучаю по питерским дождям», — сказал футболист.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Быстров Владимир
Комментарии (13)
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tambovchanin
1467691362
эх воффка к Андрею Сергеевичу тебе надо ехать этой твой максимум сейчас
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Jack24
1467694209
Дурак ты вовка
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семенчик
1467694242
Куда тебе
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Каратель помойников
1467694265
скорее возвращайся,там сейчас даже по полю ходить некому,всех распродают,а тебя с радостью примут,ты ведь и по бровке нет-нет,да и ускоришься
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ДСА
1467695037
Разве что прощальный матч.
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Barsuk52
1467697977
за Зенит-2
Ответить
koka7751
1467698214
В "Атырау" ждут.
Ответить
rubinovyi2
1467698630
Для вас с Кержом и Аршавиным создадут отдельный Зенит!
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Serjoga
1467702142
В запасе "отрабатывать по максимуму" это как?
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Krasnodar 123
1467715651
ПО какому максимуму ты отрабатываешь контракт в Краснодаре . Ты место в команде только занял, а толку с тебя как с осла молока, катись в свой Зенит к едрениФени -ДАРМОЕД ХРЕНОВ!
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