Быстров: «Надеюсь еще сыграть за «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров был бы рад вернуться в «Зенит» перед завершением карьеры, если от клуба поступит соответствующее предложение.



«Если позовут в «Зенит», я с удовольствием приму приглашение. Но сейчас у меня действующий контракт с «Краснодаром», который я собираюсь отработать по максимуму. А там посмотрим. В любом случае после окончания карьеры вернусь в Петербург, хотя сейчас мне и моей семье очень комфортно. Краснодар — небольшой рай на земле. Два часа до моря, солнце, климат — красота! Но, признаться, иногда даже скучаю по питерским дождям», — сказал футболист.