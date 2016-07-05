Гвардиола: «С журналистами в Англии проблем не будет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с нетерпением ждет битвы с другими именитыми тренерами английской Премьер-лиги.



«Жду ли я битвы с другими топ-тренерами? Я очень верю в то, что удастся обойтись без драк (улыбается.). А в футбольном плане мы все знаем друг друга, знаем, кто как играет. Но давайте дождемся начала сезона, увидим, как стартуют другие команды, как будем играть мы. С английскими журналистами я пока не общался, но уверен, что проблем у меня не будет», — сказал испанец.