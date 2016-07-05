Гвардиола: «Мы еще не совсем в ЛЧ, но даже сейчас ситуация у нас лучше, чем у «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед началом работы с новым клубом.

«Я не беспокоился. Я собирался в Манчестер, потому что не намерен сидеть дома. Но нужно внести ясность: мы пока еще не совсем в Лиге чемпионов. Хотя даже сейчас ситуация у нас лучше, чем у «Манчестер Юнайтед», – сказал Гвардиола.

Также наставник назвал правильным решение бывшего главного тренера «Манчестер Сити» Стюарта Пирса не приглашать его в клуб в качестве игрока в 2005 году.

«Должен признаться, что Стюарт Пирс был прав, потому что я бы приехал сюда в возрасте 33–34 лет – катастрофический возраст для игрока. Не брать меня было умным решением.

Я мечтал поиграть в АПЛ. Он предложил мне шестимесячный контракт, но мне пришлось бы перевозить всю семью, и мы решили, что не стоит этого делать. И если проанализировать мое тогдашнее физическое состояние, то это было правильное решение».