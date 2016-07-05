Гвардиола: «Я приехал в АПЛ, потому что люди говорят, что я не смогу к ней адаптироваться»

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что мотивировало его принять предложение английского клуба.

«Говорят, что Пеп не сможет адаптироваться к английскому футболу – вот почему я здесь. Хочу попробовать сделать это.

Кто-то уверен, что все пройдет хорошо; кто-то говорит, что привычный мне футбол в АПЛ невозможен. Я сказал себе: «Почему нет? Почему бы не поехать туда и не попытаться?». Это большой вызов.

Во всех моих командах мне удавалось увлечь игроков своими идеями, и здесь должно произойти так же. Когда это случится, все станет легко», – сказал Гвардиола.