Зинченко: «Гвардиола – лучший тренер мира! Надеюсь, что смогу приспособиться к тики-таке»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от работы со своими новыми одноклубниками и главным тренером Хосепом Гвардиолой.

– В этом клубе про каждого можно сказать, что это футболист высочайшего класса. Но все же мне больше всего импонирует игра Давида Силвы и Фернандиньо.

– Поработать именно с Гвардиолой круто? Что думаете о нем?

– Если одной фразой: это лучший тренер мира! Уже не могу дождаться, когда приступлю к работе с ним.

– Что думаете о его тики-таке? Смогли бы приспособиться к такому футболу?

– Надеюсь, что получится. По крайней мере, мне очень нравится такой стиль игры.

– Есть некоторая робость – все-таки переходите в такой клуб, будете работать с таким тренером?

– Робости никакой не испытываю. Наоборот, очень жду знакомства с командой, – сказал Зинченко.