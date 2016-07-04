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  • Зинченко: «Гвардиола – лучший тренер мира! Надеюсь, что смогу приспособиться к тики-таке»

Зинченко: «Гвардиола – лучший тренер мира! Надеюсь, что смогу приспособиться к тики-таке»

4 июля 2016, 22:24
5

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от работы со своими новыми одноклубниками и главным тренером Хосепом Гвардиолой.

– В этом клубе про каждого можно сказать, что это футболист высочайшего класса. Но все же мне больше всего импонирует игра Давида Силвы и Фернандиньо.

– Поработать именно с Гвардиолой круто? Что думаете о нем?

– Если одной фразой: это лучший тренер мира! Уже не могу дождаться, когда приступлю к работе с ним.

– Что думаете о его тики-таке? Смогли бы приспособиться к такому футболу?

Надеюсь, что получится. По крайней мере, мне очень нравится такой стиль игры.

– Есть некоторая робость – все-таки переходите в такой клуб, будете работать с таким тренером?

– Робости никакой не испытываю. Наоборот, очень жду знакомства с командой, – сказал Зинченко.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (5)
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Essence
1467663021
Ищет молодого игрока из которого сделает месси.удачи зинченко!
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Вомбат
1467665741
Да не будет он работать с Гвардиолой, все это пиар украинских агентов, которым на паях и принадлежит данный сайт. Он будет играть в аренде в ПСВ дольше, чем Гвардиола продержится на посту тренера МС.
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Ronaldinho R10
1467682589
Саня,в первом же ларьке, в Манчестерском аэропорту,покупаешь черный жирный маркер,потом едешь на Этихад, ищешь самое удобное место на банке и пишешь на нем "слава Украине" ,чтобы потом не бодаться с братюнями за место,а то 5 лет места менять не по-пацанячи.
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vitaliy777
1467688593
Весь смысл в том, что кроме самой Зины, больше с ним никто работать не собирается... Аренда где нибудь - это лучший вариант. Этот пентюх забил два гола в Уфе и уже футболистом себя почувствовал, смех....
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Pro100Kid
1467700406
Ахах)К тик-таку приспособься)
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