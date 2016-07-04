Газизов: «Продажа Зинченко – самая крупная сделка в истории «Уфы». Саша может стать звездой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер полузащитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

«Это самая крупная сделка в истории нашего футбольного клуба. К тому же переход Александра Зинченко в «Манчестер Сити» — это громкое событие и серьезный шаг не только для «Уфы», но и для всей РФПЛ. Молодые и успешные футболисты, приходящие в чемпионат России, уходят дальше в серьезные клубы. Это говорит о креативности и силе нашей лиги, а также о том, что большие клубы обращают внимание не только на раскрученных футболистов, но и на молодых игроков», – сказал Газизов.

По словам генерального директора «Уфы», представители английского клуба впервые обратились к «Уфе» насчет Зинченко в ноябре 2015 года.

«Первый контакт с английским клубом у нас произошел около полугода назад, в конце ноября. Затем скауты «горожан» смотрели, как Зинченко развивался дальше. Данный трансфер устроил всех: и Александра, который мечтал играть в этом клубе, и «Уфу», и «Манчестер Сити». Саша – это футболист, который через некоторое время может стать настоящей звездой».