Бабаев: «Широков продолжит карьеру в другом клубе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не может обеспечить Романа Широкова постоянным место в основном составе. По этой причине 34-летнему футболисту предстоит искать новое место работы.

«Мы общались и с самим Романом, и с его агентом. Могу повторить то, что говорил раньше. Исходим в этом вопросе из позиции футболиста, к которой мы относимся с уважением. А она очень проста: Роман хочет постоянно играть.

С учетом этого, он, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе. Мы благодарны ему за тот период времени, проведенный в ЦСКА. Действительно, он имеет право на то, чтобы иметь постоянное место в составе, если он здоров. В ЦСКА это у него в полной мере не получилось. У нас довольно высокая конкуренция», – заявил Бабаев.

В прошлом сезоне Широков провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.