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  • Гендиректор «Уфы»: «Рад за Зинченко, благодарен «Манчестер Сити»

Гендиректор «Уфы»: «Рад за Зинченко, благодарен «Манчестер Сити»

4 июля 2016, 16:44
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов остался доволен продажей полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в «Манчестер Сити». В клубе пока не готовы назвать имена игроков, которые смогут заполнить образовавшуюся вакансию.

– Вас можно поздравить с трансфером или расстроены уходом талантливого футболиста?

– «Уфа» – молодой клуб, и он показал, как можно работать. Рад за Александра, благодарен «Манчестер Сити», что он обратил внимание на нашего футболиста. В конце недели мы с английским клубом опубликуем договор сотрудничестве.

– Не каждый российский топ-клуб может похвастать продажей игрока в ведущий клуб мира.

– Зинченко молодой парень, еще не раскрученный. Приятно, что нам удалось обратить внимание «Манчестер Сити» на российский рынок.

– Кто заменит полузащитника в «Уфе»?

– Есть кандидаты, думаю, закроем этот вопрос.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (3)
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Pablo Aimar
1467643713
Измайловым закроют
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tembot07
1467647121
Интересно,за какую сумму перешел, кто знает?
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