Гендиректор «Уфы»: «Зинченко в «Манчестер Сити»? Пока не могу ничего сказать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался комментировать информацию о переходе полузащитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

«Пока не могу ничего сказать. Следите за сайтами клубов», – сказал Газизов.

Сегодня появилась информация, согласно которой «Манчестер Сити» подписал контракт с Зинченко сроком на 5 лет. В ближайшее время молодой футболист должен прибыть в расположение своего нового клуба. В прошедшем сезоне Зинченко провел в составе «Уфы» 24 матча в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.