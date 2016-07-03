«Россия-2018» просит не использовать арены Кубка конфедераций в мае

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию об изменениях в календаре Премьер-лиги из-за проведения Кубка конфедераций летом 2017 года.

«Мы просим, по возможности, освободить весь май. Это будет самая подготовка к Кубку конфедераций, застройка арен временной инфраструктурой... Мы будем искать компромиссы, находить решения, которые удобны всем. Постараемся не мешать РФПЛ, особенно спортивному принципу равных условий для команд. Но при этом, конечно, требования чемпионата мира и Кубка конфедераций таковы, что они изменят и облик стадионов, и все, что происходит вокруг них», – заявил Сорокин.

Напомним, матчи турнира пройдут в июне на стадионах «Казань-Арена», «Спартак», «Зенит-Арена» и «Фишт».