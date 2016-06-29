Промес: «Спартак» ожидает очень непростой сезон»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который прибыл на сбор красно-белых в Австрию позже всех остальных игроков, рассказал о том, как добирался до места назначения.

«Было несколько пересадок, но время в пути рассчитал по минутам. Ведь главное — надо было поспеть к началу занятий. Что мне в конечном счете и удалось. А еще оставалось полчаса на то, чтобы обняться и перекинуться несколькими фразами с партнерами, тренерами и персоналом. Был рад видеть их всех без исключения.

Конечно, первый вопрос: «Где и как отдохнул?» Естественно, не стал делать из этого секрета. Слетал в Америку, а если точнее — в Майами. А теперь со свежими силами за работу! Ведь сезон у «Спартака» предстоит очень непростой. Да и стартует он через месяц. Так что каждый день на вес золота», – отметил Промес.