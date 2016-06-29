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Промес: «Спартак» ожидает очень непростой сезон»

29 июня 2016, 15:57
29

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который прибыл на сбор красно-белых в Австрию позже всех остальных игроков, рассказал о том, как добирался до места назначения.

«Было несколько пересадок, но время в пути рассчитал по минутам. Ведь главное — надо было поспеть к началу занятий. Что мне в конечном счете и удалось. А еще оставалось полчаса на то, чтобы обняться и перекинуться несколькими фразами с партнерами, тренерами и персоналом. Был рад видеть их всех без исключения.

Конечно, первый вопрос: «Где и как отдохнул?» Естественно, не стал делать из этого секрета. Слетал в Америку, а если точнее — в Майами. А теперь со свежими силами за работу! Ведь сезон у «Спартака» предстоит очень непростой. Да и стартует он через месяц. Так что каждый день на вес золота», – отметил Промес.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (29)
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FCQ
1467208652
Желаю Удачи
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ФК Зенит всея Руси
1467210360
Ой, да ладно. Обычный простой сезон. Всё как всегда: спартаковцы встанут раком и отсосут у всех по кругу, всё как последние 15 лет. Ни малейшего разнообразия.
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maior-60
1467215186
Как что про "Спартак", так бомжи с конявыми тут как тут, злобой наперебой захлёбываются. Остыньте, всех порвём!
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Андрей Ермошин
1467216318
Человек отдохнул и по настоящему приступает к работе. Что из себя представляет данный футболист мы видели по прошлым сезонам. С учетом глобальной распродажи зеньки и цска, перспективы на сезон у Спартака смотрятся лучше, может быть подтянутся Рубин и Краснодар. Нужно реально смотреть на вещи.
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baltika415
1467218841
subbotaspartak Красава
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baltika415
1467219200
ФК Зенит всея Руси - тебе тест на наркоманию надо сдать. Читал что написал
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АлёшкА91
1467228645
Каждый сезон такой
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takca
1467270497
Промес - молодец.
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diadushka
1467281815
Халк ушел, и теперь только Промес остался единственной звездой в РФПЛ
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hellkid
1467360122
Соскучился по Квинси, давай тащи. Этот сезон должен стать твоим
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