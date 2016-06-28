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  • Корнеев: «Я хочу возвращения Хиддинка, однако последнее слово в этом вопросе за РФС»

Корнеев: «Я хочу возвращения Хиддинка, однако последнее слово в этом вопросе за РФС»

28 июня 2016, 23:46
8

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев, входивший в штаб Гуса Хиддинка, заявил, что хотел бы возвращения голландского специалиста на пост наставника национальной команды.

– Вы согласны, что сборная-2008 была гораздо сильнее нынешней по составу? Сможет ли Хиддинк работать с этим материалом?

– Вы забываете про огромную скаутскую работу, проделанную тренерским штабом. При нас в сборную привлекли Широкова из «Химок», Зырянова из «Торпедо», Торбинского из дубля «Спартака», Погребняка из «Томи».

– Будь Хиддинк сейчас в сборной, мы бы не получили 0:3 от Уэльса?

– Так говорить нельзя. Гадать не стоит. Все зависит от организации игры на поле. Я, к сожалению, не увидел у команды какого-то коллективного характера. Никто не показал, как нужно выгрызать мяч. Не нашлось такого человека в сборной… Мы почему-то просто бегали за мячом. Я бы хотел, чтобы Хиддинк вернулся. Это станет благом для сборной. Но последнее слово в таких вопросах за руководством РФС.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Хиддинк Гус
Комментарии (8)
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kupryaev
1467152355
При всем уважении к Хиддинку ,мне кажется что дважды снаряд не попадет в воронку одну ,да и человек моложе не стал за эти годы
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alexzima
1467165963
но он лучше слуцкого
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a-rakhmatov
1467169791
У него был шанс, но он его не использовал......нужен новый тренер!
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Vasilii1958
1467171176
Он опять привлек миня в сборную а то деньги кончились холявские
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опус 2
1467172431
Два раза в одну и туже реку не войдёшь !
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sargassov
1467174572
В сборной нехватка исполнителей, при Хиддинке выбор был куда больше
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nemolod
1467182523
Упрямая статистика говорит,что больше одного раза удача не приходит к иностранцам с нашими командами и Гусь и Дик не смогли повторить свои успехи! Да и выбор был гораздо более качественный,чем сейчас! Да и просто неприлично на своем домашнем первенстве иметь иностранца,для которого тренерство будет лишь престижной работой!
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Саня БУБА
1467185573
.....к сожалению, чудес в мире не бывает!!!...и победа исландии - есть плод кропотливой и длительной работы лагербека с трудолюбивыми футболистами, а не чудо!!!!....корнеев, понятно дело, хочет опять попасть в тренерский штаб сборной на хорошую зарплату, но я с ним соглашусь, если он зарплату хиддинку будет платить из своего кармана!!!...а то у нас ведь сейчас опять все извратят: наймут хиддинка за 20-25 млн. евро в год по системе 2+1...потом продуем ЧМ, гусу перестанут платить, потому что у рфс и так долгов по горло...тогда мутко попросит путина, а путин попросит усманова, что бы тот платил зарплату хиддинку еще год (где то мы уже это видели, да?)....только все уже не так смешно, а страшно становится - люди продолжают на откатах от бюджетных денег наращивать свои счета в швейцарии, а народ и футбол в полной ж попе!!!!
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