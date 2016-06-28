Корнеев: «Я хочу возвращения Хиддинка, однако последнее слово в этом вопросе за РФС»

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев, входивший в штаб Гуса Хиддинка, заявил, что хотел бы возвращения голландского специалиста на пост наставника национальной команды.

– Вы согласны, что сборная-2008 была гораздо сильнее нынешней по составу? Сможет ли Хиддинк работать с этим материалом?

– Вы забываете про огромную скаутскую работу, проделанную тренерским штабом. При нас в сборную привлекли Широкова из «Химок», Зырянова из «Торпедо», Торбинского из дубля «Спартака», Погребняка из «Томи».

– Будь Хиддинк сейчас в сборной, мы бы не получили 0:3 от Уэльса?

– Так говорить нельзя. Гадать не стоит. Все зависит от организации игры на поле. Я, к сожалению, не увидел у команды какого-то коллективного характера. Никто не показал, как нужно выгрызать мяч. Не нашлось такого человека в сборной… Мы почему-то просто бегали за мячом. Я бы хотел, чтобы Хиддинк вернулся. Это станет благом для сборной. Но последнее слово в таких вопросах за руководством РФС.