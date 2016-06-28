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  • Корнеев: «Хиддинк знает Россию, ее культуру и менталитет людей»

Корнеев: «Хиддинк знает Россию, ее культуру и менталитет людей»

28 июня 2016, 22:55
7

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев, входивший в тренерский штаб Гуса Хиддинка, поделился размышлениями по поводу возможного возвращения 69-летнего голландца на пост рулевого национальной команды.

– На днях почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал следующее: «Не надо делать из выступления на Eвро-2008 что-то неземное. Матч с Голландией – это лишь часть общей картины. В 2008-м была случайность». Задели эти слова?

– Колосков не находился внутри команды. Не видел ни тренировочного процесса, ни того, с чего мы начинали, к чему в итоге пришли. Не спорю, в чем-то нам, действительно, повезло. Попали на тот чемпионат Европы каким-то чудом. Но если этого чуда не ищешь, ничего не добьешься. Мне кажется, самое главное то, что сборная показала непосредственно на Eвро-2008. Да, Испания нас порвала. Но в то время она делала это и с другими командами.

– В чем тогда причина такой критики в адрес Хиддинка?

– Критика необоснованная. Журить можно, если четко знаешь, куда ты идешь. Я же могу сказать следующее: Хиддинк умеет работать со сборными. Он это доказал. Гус знает Россию, ее культуру, менталитет людей, в курсе, как все здесь выстраивается. Времени на адаптацию ему точно не потребуется.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Хиддинк Гус
Комментарии (7)
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cska-62
1467147639
Игорь! Давно пора на самостоятельную работу! Пусть и в ФНЛ. Лично у меня большие надежды на тренерские карьеры Корнеева и Семака... Ну не может из человека, который стал понимать футбол благодаря Садырину (откровение Корнеева!), не получиться тренер! Не может!
УДАЧИ!
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sEleCt 85
1467157031
С уважением к Гусу! но последнии его творения с турцией и голандией -уже все таки , если не завязывать, то передохнуть точно пора(((и челси в том числе)
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Pirboy71
1467167012
Когда у тебя будет своя сб. Россия, тогда и приглашай, у нас одна сб. и нам не нужен гастролеры.
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nik55
1467178578
проходили уже
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iuda
1467179086
Игорёк, завязывай гнилить!
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kimi2005
1467180287
А еще умеет делиться! Так что обееми руками за откат!
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yorgenbarenz
1467180632
Да,Гус хорошо знает наш менталитет,барахолки...Помню,по ТВ показали-идёт по рынку и на чистом русском: Бабющька,матрёшька...А ,вот,с испанцами автобус не догадался поставить во второй игре !(одного разгрома мало ему было) И бежали Березуцкие от центра в свою штрафную параллельно двум испанцам,которые потом делали из них неразворотливых дураков.
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