Корнеев: «Хиддинк знает Россию, ее культуру и менталитет людей»

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев, входивший в тренерский штаб Гуса Хиддинка, поделился размышлениями по поводу возможного возвращения 69-летнего голландца на пост рулевого национальной команды.

– На днях почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал следующее: «Не надо делать из выступления на Eвро-2008 что-то неземное. Матч с Голландией – это лишь часть общей картины. В 2008-м была случайность». Задели эти слова?

– Колосков не находился внутри команды. Не видел ни тренировочного процесса, ни того, с чего мы начинали, к чему в итоге пришли. Не спорю, в чем-то нам, действительно, повезло. Попали на тот чемпионат Европы каким-то чудом. Но если этого чуда не ищешь, ничего не добьешься. Мне кажется, самое главное то, что сборная показала непосредственно на Eвро-2008. Да, Испания нас порвала. Но в то время она делала это и с другими командами.

– В чем тогда причина такой критики в адрес Хиддинка?

– Критика необоснованная. Журить можно, если четко знаешь, куда ты идешь. Я же могу сказать следующее: Хиддинк умеет работать со сборными. Он это доказал. Гус знает Россию, ее культуру, менталитет людей, в курсе, как все здесь выстраивается. Времени на адаптацию ему точно не потребуется.